2019-11-23T11:48:06+03:00
Общество

Краеведческий музей Краснояружского района Белгородчины провел вечер памяти Героя Советского Союза Григория Добродомова

На мемориальном мероприятии присутствовали учащиеся Краснояружской СОШ № 2
Ирина ТАРАСОВА
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Краеведческий музей Краснояружского района Белгородчины провел вечер памяти Героя Советского Союза Григория Добродомова. Фото пресс-службы администрации Краснояружского районаКраеведческий музей Краснояружского района Белгородчины провел вечер памяти Героя Советского Союза Григория Добродомова. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района
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Краеведческий музей Краснояружского района Белгородской области провел вечер памяти, посвященный 75-летию со дня гибели Героя Советского Союза Григория Добродомова. Во время мероприятия школьники вспомнили имена 9 Героев Советского Союза, соотечественников-краснояружцев и проследили славный боевой путь одного из них - Григория Сергеевича Добродомова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснояружского района.

Ребята узнали, что весной 1943 года юношу призвали в армию, а уже 7 сентября 1943 года, как следует из наградного листа, «…в боях за станцию Екатериновка проявил отвагу и геройство. При выбытии из строя командира роты он принял на себя командование, личным примером увлекая бойцов вперед».

В боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр севернее Киева Григорий Добродомов, при выбытии из строя командного состава роты, снова принял на себя командование ротой. Указом Президиума Верховного Совета СССР да Григорию Добродомову присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб он от пули фашистского снайпера 20 ноября 1944 года при взятии города Мишкольц (Венгрия), там и похоронен. Ему было всего 19 лет. В завершение вечера памяти школьники рассказали о своих прадедушках, участниках Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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