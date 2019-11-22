Слабовидящих людей познакомят с архитектурой Белгорода через музыку

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-22T12:28:59+03:00

В Белгородской филармонии создадут образ города через описания, тактильную наглядность и музыкальные ассоциации

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25 ноября состоится межрегиональная архитектурно-музыкальная галерея «Архитектура Белого города на языке тактильности слов и музыки». Это итоговое мероприятие по проекту «Музыка в архитектуре, архитектура в музыке», реализованного Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых имени Ерошенко совместно с Белгородской государственной филармонией.

Цель проекта – обеспечение доступа незрячих и слабовидящих людей к архитектуре Белгорода. Цикл мероприятий проекта направлен на создание визуального образа архитектурного объекта: посредством его словесного описания, тактильной наглядности и музыкального ряда ассоциаций. Целевой аудиторией проекта являются 400 жителей региона с дисфункцией зрения.

В фойе здания Белгородской государственной филармонии для незрячих и слабовидящих людей будет представлена выставка с трехмерными макетами, рельефно-графическими изображениями, фотографиями зданий и сооружений города Белгорода и Белгородской области. Второй частью мероприятия станет концерт произведений-ассоциаций к архитектурным объектам города Белгорода в исполнении музыкальных коллективов Белгородской государственной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU