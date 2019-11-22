2019-11-22T09:45:28+03:00
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В Белгородском районе будет отреставрирован памятник градостроительства и архитектуры XIX века «Дом Мухановых»

В здании расположится центр творческого развития детей и подростков
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе будет отреставрирован памятник градостроительства и архитектуры XIX века «Дом Мухановых». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе будет отреставрирован памятник градостроительства и архитектуры XIX века «Дом Мухановых». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Дом Мухановых - памятник градостроительства и архитектуры XIX века расположен в селе Веселая Лопань Белгородского района. Во время рабочей поездки по Белгородскому району губернатору области Евгению Савченко был представлен план проведения работ по сохранению этого памятника архитектуры. Работы планируется завершить к 4 ноября 2020 года за счет внебюджетных источников, определен негосударственный инвестор, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

В Доме Мухановых расположатся центр творческого развития детей и подростков, выставочные залы. Также будет проведено благоустройство территории вокруг объекта. Главный усадебный Дом Мухановых 1902 года постройки. Мухановы – старинный русский дворянский род, история которого восходит к XVI веку. Евграф Муханов в последние два десятилетия XIX века играл видную роль в общественной жизни Белгорода и уезда. В селе Веселая Лопань он построил паровую мукомольную мельницу, овцеводческую и свиноводческую фермы, один из первых в губернии винокуренный завод, начальную школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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