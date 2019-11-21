2019-11-21T18:32:07+03:00
Общество

За призывы к терроризму осуждена 32-летняя белгородка

Молодая женщина в сети Интернет размещала информацию, оправдывающую терроризм
Ирина ТАРАСОВА
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За призывы к терроризму осуждена 32-летняя белгородка.За призывы к терроризму осуждена 32-летняя белгородка.Фото: "КП" Архив
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Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность в сети Интернет гражданки РФ А., 1987 года рождения. Выездной коллегией Московского окружного военного суда 32-летняя белгородка признана виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ст. 330.2 (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства).

Как было выяснено, гражданка А. после прибытия в 2015 году из Украины в Белгород с помощью мобильного телефона в созданной ею группе «Требуй знаний» размещала текстовый материал, содержащий высказывания, оправдывающие терроризм. Группа была доступна и для других пользователей в«WhatsApp».

На основании представленных доказательств Московский окружной военный суд признал вину гражданки А., расценив ее действия, как публичное оправдание терроризма. Ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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