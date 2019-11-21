Полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Белгороде

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-21T16:15:10+03:00

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Первый налет на офис оператора сотовой связи произошел в Белгороде вечером 14 ноября. В салон зашел молодой человек, постоял у витрин, поинтересовался тарифами, а потом достал пистолет и потребовал у кассира деньги. Забрав семь тысяч рублей, парень скрылся.

Похожая ситуация произошла 16 ноября. Вечеров в офис другого оператора сотовой связи зашел злоумышленник и, воспользовавшись тем, что продавцы отвлеклись, схватил с витрины мобильник стоимостью 89 900 рублей и выбежал на улицу. Сотрудники салона попытались его догнать, но парень достал пистолет и направил в их сторону, после чего покинул место происшествия.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по г. Белгороду установили личность подозреваемого в разбойных нападениях на офисы операторов сотовой связи. Им оказался 25-летний местный житель. 21 ноября молодой человек был задержан оперативниками в районе автовокзала, - сообщили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

Правоохранители выяснили, что парень использовал пневматический пистолет. За разбойные нападения ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU