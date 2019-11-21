Белгородские транспортные полицейские говорили с детьми о правилах поведения и на железной дороге

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-21T15:29:55+03:00

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С детьми социально-реабилитационного центра белгородские транспортные полицейские говорили о правилах поведения на железной дороге, проблеме наркомании. Занятия проходили в игровой форме.

20 ноября инспекторы ОПДН Белгородского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Белгородской области приехали в областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних областного центра. Полицейские поздравили воспитанников центра со всемирным Днем ребенка и рассказали детям о том, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах (по переездам, настилам и мостам), убедившись в отсутствии поезда. И, конечно, пользоваться в этот момент мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами опасно, ведь это может помешать услышать звуковой сигнал в случае приближения поезда. Затронули стражи порядка и проблему наркомании.

А после интересной беседы ребята вместе с сотрудниками праздничного агентства «Фокус-покус» приняли участие в шоу мыльных пузырей.

ИСТОЧНИК KP.RU