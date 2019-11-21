2019-11-21T13:42:31+03:00
Общество

В Старом Осколе спасатели помогли найти человека

68-летнего «потеряшку» нашли в урочище «Обуховская дача»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Вечером 20 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Старого Оскола позвонил взволнованный 68-летний мужчина, который сообщил, что он заблудился. 68-летнего «потеряшку» нашли в урочище «Обуховская дача».

По его словам, он вышел на трамвайной остановке «Строитель» урочища «Обуховская дача» и направился в сторону дома, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Дубрава», но каким-то образом оказался лесу. Мужчина заблудился.

На поиски потерявшегося человека отправились сотрудники отдела полиции № 2 поисково-спасательный отряд города Старый Оскол и дежурный караул пожарно-спасательной части № 48. Как известно, малейшее промедление в поиске потерявшихся может закончиться трагично, тем более в условиях минусовой температуры.

Немногим меньше полутора часов потребовалось сотрудникам экстренных служб, чтобы найти заблудившегося. Спасатели обнаружили его в урочище «Обуховская дача» и помогли вернуться домой. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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