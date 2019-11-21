2019-11-21T12:37:42+03:00
Общество

В Белгороде мастер автосалона продал машину клиентки, не заплатившей за ремонт

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за самоуправство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, 55-летняя жительница Белгорода отдала в автосалон на покраску свой «Ситроен Берлинго». Однако вовремя за ремонт женщина не смогла. Это так возмутило мастера, что он в счет затрат продал машину за тридцать тысяч рублей. Узнав об этом, хозяйка обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб оценили в сумму около 150 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мастера возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Его могут отправить под арест на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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