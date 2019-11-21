В Белгороде на улице Губкина пожилой водитель сбил маму с ребенком

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-21T11:52:17+03:00

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В четверг, 21 ноября, в Белгороде на улице Губкина, в районе дома №35, автомобиль «Митсубиси Лансер» сбил женщину с ребенком. Авария произошла в восьмом часу утра.

По предварительным данным, 70-летний водитель поворачивал направо, на разрешающий сигнал светофора. Мужчина не пропустил на «зебре» пешеходов, которые также шли на зеленый. В итоге и женщину 1994 года рождения, и ребенка 2012 года рождения доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Этим же утром в селе Новая Нелидовка Белгородского района погиб пешеход. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем "Фольксваген Гольф" сбила мужчину. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU