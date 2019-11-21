2019-11-21T09:27:05+03:00
Общество

В селе Владимировка Ивнянского района Белгородчины спасли косулю

Охотники и пожарные помогли попавшему в беду животному вернуться в лес
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Владимировка Белгородчины спасли косулю. Фото пресс-службы администрации Ивнянского районаВ селе Владимировка Белгородчины спасли косулю. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района
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На телефон горячей линии ЕДДС поступило телефонное сообщение от жителя села Владимировки Ивнянского района Белгородской области Юрия Гуляева. Он сообщил, что в лагуне свинокомплекса «Верхопенский» застряла косуля и не может самостоятельно оттуда выбраться.

Специалисты охотничьего хозяйства оперативно выехали на место. Сотрудники ООО «Охотничье хозяйство Горновое» Леонид Резников, Николай Мартыненко, Сергей Величко совместными усилиями с начальником пожарно-спасательного гарнизона Ивнянского района Алексеем Мальцевым помогли вернуться косуле в лес.

«Больше трех часов длилась операция по спасению косули, сотрудники ведомства успешно справились с задачей, не причинив животному никакого вреда. Спасенная косуля вскоре была возвращена в природную среду", – сообщил Алексей Мальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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