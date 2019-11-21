У жителей Волоконовки Белгородской области появилась новая автобусная остановка

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-21T12:23:21+03:00

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Жители поселка Волоконовка Волоконовского района Белгородчины уже привыкли к маршрутным автобусам, которые едут даже на отдаленные улицы. Но на маршруте № 2 по дороге в микрорайон «Азаровка» испытывали трудность те, кто ехал к детскому саду № 1 «Березка» или в учреждения, расположенные вблизи. Все это происходило из-за того, что на территории от остановки «Церковь» до остановки «Азаровка» других мест для выхода пассажиров не было. Теперь администрацией поселка Волоконовка обустроен новый остановочный павильон напротив детского сада № 1 «Березка», и проблема решена, сообщает пресс-служба администрации городского поселения поселок Волоконовка.

ИСТОЧНИК KP.RU