Валуйские школьники узнали о защите своих прав и интересов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-21T10:18:31+03:00

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Во Всемирный день ребенка в России проводится Всероссийский день правовой помощи детям. В администрации Валуйского городского округа состоялась встреча учащихся городских школ с представителями Валуйской межрайонной прокуратуры и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Она была организована по инициативе членов территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Выступающие ознакомили юных валуйчан с их основными правами и обязанностями, рассказали о защите и предупреждении совершения несовершеннолетними и против них преступлений, правонарушений и действий противоправного характера. В ходе беседы представители власти ответили на вопросы ребят, связанные с защитой их прав и интересов, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU