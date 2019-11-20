При попытке пересечь белгородскую границу задержали граждан Афганистана с тремя детьми

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-20T16:52:24+03:00

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В ходе совместных действий сотрудников Управления ФСБ России по Белгородской области и Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в пограничной зоне Вейделевского района пресечена очередная попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами с тремя несовершеннолетними детьми. Произошло это на окраине села Саловка Вейделевского района Белгородской области, где были задержаны двое граждан Республики Афганистан эти граждане пешком пытались незаконно попасть из России на Украину в обход установленных пунктов пропуска с целью дальнейшей миграции в страны Евросоюза.

В ходе выяснения всех обстоятельств нарушители признали свою вину и понесли наказание в соответствии с нормами российского законодательства.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о появлении на приграничной территории подозрительных лиц, а также о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам: -тел (4722) 50-85-15, 8(4722) 31-61-23.

ИСТОЧНИК KP.RU