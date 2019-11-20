2019-11-20T16:51:25+03:00
Общество

В Белгородском районе завершился проект «Ты не один!»

В мероприятиях приняли участие 245 детей с ограниченными возможностями здоровья
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе прошел проект «Ты не один!». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе прошел проект «Ты не один!». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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В Белгородском районе завершился проект «Социально-культурная адаптация и привлечение в творческую деятельность детей с ограниченными возможностями «Ты не один!». В рамках проекта для детей проведены разнообразные мероприятия творческой и познавательной направленности. Например, во время экскурсии в зоопарк они смогли ближе познакомиться с животными.

Также дети с ограниченными возможностями смогли поучаствовать в различных конкурсах и продемонстрировать свои таланты. Они активно включились и в конкурс творческих работ «Я-Автор», и в районный конкурс среди молодых и будущих избирателей в возрасте 14-30 лет с ограниченными возможностями «Молодежь ЗА выборы!». Участие в районных праздниках помогло детям не только получить заряд позитивного настроения, но и познакомиться, пообщаться со сверстниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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