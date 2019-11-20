В Белгородской области полицейские нашли похитителей сигнальных знаков из леса

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-20T14:04:04+03:00

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Представители лесничества обратились в чернянский отдел полиции с заявлением о краже сигнальных знаков. На специальных баннерах была размещена информация по профилактике пожаров. По факту кражи возбудили уголовное дело. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след злоумышленников. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в преступлении подозревают двух братьев – 37-летнего и 32-летнего местных жителей.

По предварительным данным, мужчины за месяц спилили и вывезли больше десяти знаков. Трубам и табличкам они нашли применение в домашнем хозяйстве, соорудив из них калитки и навесы. Похищенное частично изъято. Ущерб оценивают в сумму больше десяти тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU