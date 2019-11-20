В Белгородской области вор в надежде скрыть следы преступления поджег дом
Ранним утром 17 ноября в одном из сел Ивнянского района загорелся жилой дом. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего местного жителя.
По предварительным данным, парень забрался в жилье с целью кражи. Он знал, что в доме ведутся работы, а 55-летняя хозяйка находится в другом регионе. Выставив оконную раму, злоумышленник проник в помещений. Его добычей стали электроинструменты, два радиатора отопления и другие стройматериалы стоимостью более 10 тысяч рублей. Все это молодой человек перенес к себе. Надеясь скрыть следы кражи, он поджег в доме строительный мусор и скрылся.
Сумма ущерба еще устанавливается. По данным полиции, огонь полностью повредил жилище. Похищенное имущество правоохранителям удалось изъять. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что молодой человек арестован. Ему инкриминируют кражу и умышленное повреждение имущества. Наиболее тяжкой статьей предусмотрено до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU