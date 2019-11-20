2019-11-20T12:03:48+03:00
Общество

В Белгороде экс-сотрудника уголовного розыска обвиняют в том, что он сломал задержанному три ребра

Факт превышения полномочий выявили сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел 5 января 2019 года. По версии следствия, в УМВД России по городу Белгороду по подозрению в совершении квартирной кражи доставили местного жителя. Свою причастность к хищению он отрицал. Сотрудник уголовного розыска, оставшись наедине с мужчиной, решил все же добыть признательные показания. Он потребовал, чтобы доставленный в подразделение белгородец лег на пол и завел руки за спину. Когда тот выполнил указание, полицейский надел на него наручники, одновременно надавливая коленом на туловище. В итоге у доставленного в отдел полиции мужчины оказались сломанными три ребра.

Причастность полицейского к совершению противоправных действий выявили сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД региона. В настоящее время страж порядка уволен из органов внутренних дел. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что бывшему сотруднику уголовного розыска предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Уголовное дело уже направили в суд. Экс-сотруднику УгРО может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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