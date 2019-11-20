2019-11-20T13:17:12+03:00
Происшествия

В Белгородской области в отношении предполагаемого виновника ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгородском районном отделе полиции расследуют ДТП с тремя погибшими. Напомним, авария произошла 18 ноября около 15 часов 20 минут на трассе «Крым - Комсомольский - Красиво». По предварительным данным, 53-летний житель региона за рулем молоковоза «Скания» выполнял обгон на затуманенной трассе. Выехав на встречную полосу, он совершил лобовое столкновение с «пятеркой». В результате 64-летний водитель легкового автомобиля, а также двое его пассажиров – мужчины в возрасте 59-ти и 62-лет, погибли на месте происшествия.

В отношении водителя большегруза следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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