В Белгородской области иномарка сбила на переходе женщину с двумя детьми

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-20T11:06:41+03:00

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Во вторник, 19 ноября, около 07 часов 30 минут в городе Шебекино на улице Ржевское шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Опель Омега» сбил 42-летнюю женщину, 9-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, дети не пострадали. А вот женщина, по данным региональной Госавтоинспекции, получила травмы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, за сутки на дорогах региона произошло шесть ДТП. В авариях пострадали одиннадцать человек.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Автомобилистам следует проявлять бдительность на подъездах к переходам, выбирать безопасную скорость и перед тем, как сесть за руль, убедиться в исправности дворников, осветительных приборов и наличии стеклоочистительной жидкости в бачке омывателя. Не забывайте держать дистанцию и боковой интервал. Пешеходам прежде, чем ступить на проезжую часть, необходимо убедиться, что водители их видят и пропускают. Не рискуйте переходить дорогу в наушниках, с зонтом и в капюшоне. С ними вы можете не заметить приближающийся автомобиль. Пешеходам также напоминают, что за городом в темное время суток они обязаны использовать световозвращатели.

ИСТОЧНИК KP.RU