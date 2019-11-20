В Шебекинском городском округе Белгородчины создан музей под открытым небом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-20T10:23:26+03:00

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В целях успешной реализации проекта «Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований Белгородской области» в селе Яблочково Купинской территориальной администрации Шебекинского городского округа заложен музей под открытым небом – яблоневый сад. На территории сада высажены следующие сорта яблонь: «Антоновка», «Белый налив», «Северный синап». Об этом сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.

Изготовлен и установлен информационный стенд, рассказывающий о каждой разновидности дерева, его происхождении и распространении. Ежегодно, перед наступлением зимнего периода, проводятся мероприятия по защите кустарниковых пород деревьев и агротехническому уходу. В целях популяризации музея брендовых деревьев на территории яблоневого сада проводятся экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU