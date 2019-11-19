«Стальное дерево» помогло открыть современную спортивную площадку в селе Белгородской области

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-19T18:24:11+03:00

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Благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и его грантовой программе «Стальное дерево» в селе Песчанка Старооскольского городского округа появилась современная площадка для мини-футбола. Проект «Со спортом дружить - здоровым быть!» реализовала машинист крана центрального склада Стойленского ГОКа Светлана Андросова, мама троих детей.

Средства в размере 300 тысяч рублей пошли на современное покрытие из резиновой крошки, ворота и лавочки. Размеры площадки - 20х10 метров. Светлана Андросова уверена, что площадка, рассчитанная на детей от 5-6 лет, будет пользоваться спросом, ведь на улице проживают много семей с детьми.

Проект вызвал одобрение начальника департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территории Владимира Нечаева. Поддержали Светлану Андросову и руководство управления Песчанской сельской территории – помогли доставить асфальтогранулят для выравнивания поверхности, на которую сверху уложили специальное прорезиненное покрытие. Один из жителей помог в расчистке площадке при помощи специализированной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU