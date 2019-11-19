2019-11-19T18:24:11+03:00
Общество

«Стальное дерево» помогло открыть современную спортивную площадку в селе Белгородской области

Проект «Со спортом жить – здоровым быть!» реализовала машинист крана и мама троих детей Светлана Андросова
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы СГОК.Фото пресс-службы СГОК.
Изменить размер текста:

Благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и его грантовой программе «Стальное дерево» в селе Песчанка Старооскольского городского округа появилась современная площадка для мини-футбола. Проект «Со спортом дружить - здоровым быть!» реализовала машинист крана центрального склада Стойленского ГОКа Светлана Андросова, мама троих детей.

Средства в размере 300 тысяч рублей пошли на современное покрытие из резиновой крошки, ворота и лавочки. Размеры площадки - 20х10 метров. Светлана Андросова уверена, что площадка, рассчитанная на детей от 5-6 лет, будет пользоваться спросом, ведь на улице проживают много семей с детьми.

Проект вызвал одобрение начальника департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территории Владимира Нечаева. Поддержали Светлану Андросову и руководство управления Песчанской сельской территории – помогли доставить асфальтогранулят для выравнивания поверхности, на которую сверху уложили специальное прорезиненное покрытие. Один из жителей помог в расчистке площадке при помощи специализированной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю в Белгородской области оштрафовали более 900 пешеходов
В Белгородской области пешехода подозревают в нападении на инспектора ДПС
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Горноспасательные службы России провели совещание в Губкине
Участник государственной лотереи из Белгородской области выиграл 4,7 миллионов рублей
В Белгородской области начнут клонировать посадочный материал
В белгородском зоопарке появился новый пушистик-кенгуру
В Алексеевском городском округе закроют железнодорожный переезд возле села Колтуновка
Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив»
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Белгород стоит в пробках из-за тумана
В аппарате белгородского губернатора кадровые перемены
В Белгороде наркополицейские предотвратили сбыт крупной партии героина
Под Белгородом при столкновении молоковоза с легковушкой погибли три человека
В Белгородском районе организован консультативный пункт для выпускников-сирот
В Белгороде агрессивный пассажир ранил ножом водителя маршрутки
В селе Илек-Пеньковка Белгородчины прошел праздник «Медовое вдохновение»
Белгородка Лариса Барбар стала лауреатом премии первого наркома просвещения Луначарского
В Росгвардии вспоминали погибших товарищей
В новооскольской центральной библиотеке прошел конкурс чтецов
Празднуют ли в Белгороде День рождения Деда Мороза
В селе Дроновка Белгородской области построили храм