Белгород стоит в пробках из-за тумана
Белгородские автомобили стоят в пробках из-за тумана. Скорость движения на некоторых участках составляет всего 3-10 километров в час. Так, согласно данным сервиса «Яндека. Пробки» заторы образовались на объездной дороге и улице Сумской в сторону кольцевой развязки с улицей Чичерина, а также на улицах Волчанской, Корочанской, Студенческой и Победы.
Туман, скорее всего, стал причиной ДТП, которые произошли в областном центре. И движение автомобилей затруднено еще и по этой причине.
Фото заторов и ДТП автомобилисты, теряющие время в пробках, выкладывают в социальных сетях, обреченно жалуясь на непогоду.
ИСТОЧНИК KP.RU