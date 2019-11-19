Белгород стоит в пробках из-за тумана

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-19T10:10:28+03:00

Скорость движения на некоторых улицах составляет от 3 до 10 километров в час

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Белгородские автомобили стоят в пробках из-за тумана. Скорость движения на некоторых участках составляет всего 3-10 километров в час. Так, согласно данным сервиса «Яндека. Пробки» заторы образовались на объездной дороге и улице Сумской в сторону кольцевой развязки с улицей Чичерина, а также на улицах Волчанской, Корочанской, Студенческой и Победы.

Туман, скорее всего, стал причиной ДТП, которые произошли в областном центре. И движение автомобилей затруднено еще и по этой причине.

Фото заторов и ДТП автомобилисты, теряющие время в пробках, выкладывают в социальных сетях, обреченно жалуясь на непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU