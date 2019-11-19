В Алексеевском городском округе закроют железнодорожный переезд возле села Колтуновка

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-19T12:34:01+03:00

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Движение автотранспортных средств через железнодорожный переезд вблизи села Колтуновка Алексеевского городского округа Белгородской области с 20 по 24 ноября 2019 года и с 26 по 30 ноября 2019 года будет запрещено. Это связано с проведением работ по сплошной смене рельс, разборке и сборке переездного настила на железнодорожном переезде (89 км. 260 м.) перегона Алексеевка – Засимовка.

Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд (94 км. 990 м.) села Мухоудеровка Алексеевского городского округа Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа

ИСТОЧНИК KP.RU