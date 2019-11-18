В Белгороде наркополицейские предотвратили сбыт крупной партии героина

18 Нояб. 19:35 2019-11-18T19:35:21+03:00

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На днях полицейские задержали в Белгороде закладчика с крупной партией героина. На сайте регионального УМВД сообщается, что, когда нагрянули правоохранители, злоумышленник занимался оборудование в городе тайников с наркотиками. Всего у него изъяли 97 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты уже исследовали их содержимое. Выяснилось, что в них находилось больше ста граммов героина.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В настоящее время злоумышленник арестован. Во время следствия парень будет находиться под стражей. Уроженцу ближнего зарубежья грозит длительное лишение свободы. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU