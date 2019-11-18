В Белгороде наркополицейские предотвратили сбыт крупной партии героина
На днях полицейские задержали в Белгороде закладчика с крупной партией героина. На сайте регионального УМВД сообщается, что, когда нагрянули правоохранители, злоумышленник занимался оборудование в городе тайников с наркотиками. Всего у него изъяли 97 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты уже исследовали их содержимое. Выяснилось, что в них находилось больше ста граммов героина.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
В настоящее время злоумышленник арестован. Во время следствия парень будет находиться под стражей. Уроженцу ближнего зарубежья грозит длительное лишение свободы. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU