2019-11-18T19:35:21+03:00
Общество

В Белгороде наркополицейские предотвратили сбыт крупной партии героина

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 19-летнего иностранца
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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На днях полицейские задержали в Белгороде закладчика с крупной партией героина. На сайте регионального УМВД сообщается, что, когда нагрянули правоохранители, злоумышленник занимался оборудование в городе тайников с наркотиками. Всего у него изъяли 97 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты уже исследовали их содержимое. Выяснилось, что в них находилось больше ста граммов героина.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В настоящее время злоумышленник арестован. Во время следствия парень будет находиться под стражей. Уроженцу ближнего зарубежья грозит длительное лишение свободы. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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