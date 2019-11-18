В Белгороде агрессивный пассажир ранил ножом водителя маршрутки

18 Нояб. 18:37 2019-11-18T18:37:50+03:00

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Инцидент произошел утром 18 ноября на остановке «Энергомаш» в городе Белгороде. По предварительным данным, 40-летний водитель маршрутки высказал одному из пассажиров претензии по поводу неоплаты проезда. В результате завязался конфликт. Общение управлявший автобусом мужчина и его агрессивный оппонент продолжили на улице. В результате пассажир полоснул водителя ножом и сбежал.

Очевидцы сообщили о происшествии в полицию и скорую. Пострадавшего экстренно госпитализировали, а подозреваемого в считанные минуты задержали сотрудники ГИБДД. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за кражу и оскорбление представителя власти.

В каком состоянии находился пассажир остается догадываться. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что проходить медицинское освидетельствование он отказался, за что полицейские составили в отношении него административный материал.

Оценку действиям задержанного даст Следственный комитет. На сайте СУ СК России по Белгородской области сообщили о проведении проверки по факту ранения водителя. Вместе с тем полиция просит откликнуться очевидцев происшествия, позвонив в полицию: 8-4722-31-22-02, 8-4722-31-10-28, 8-952-420-49-48.

ИСТОЧНИК KP.RU