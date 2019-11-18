В Белгородском районе организован консультативный пункт для выпускников-сирот

18 Нояб. 18:45 2019-11-18T18:45:04+03:00

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В селе Беловское Белгородского района состоялось районное мероприятие по созданию консультативно-экспертного пункта для совершеннолетних сирот. Для детей-сирот, вступающих во взрослую жизнь, такая поддержка вдвойне актуальна. Ведь по достижении 18 лет сирота самостоятельно защищает свои интересы. С этой целью эксперты из различных сфер деятельности встретились с совершеннолетними сиротами Белгородского района в Центре культурного развития села Беловское.

На встречу с молодежью приехали специалисты из различных организаций, которые рассказали о психологической помощи молодым родителям, трудоустройстве, возможных льготах и пособиях, адаптационных мерах и духовном воспитании. Специалисты в формате диалога подробно ответили на все возникшие вопросы и выразили готовность при необходимости помогать молодым людям в преодолении сложных жизненных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU