Белгород накрыл туман

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-18T09:55:05+03:00

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Второй день подряд Белгород накрывает плотный туман. Вчера не принимал аэропорт. В частности, самолет, который должен был доставить пассажиров в Белгородский аэропорт из Турции, вынужден был приземлиться в Воронежском аэропорту. И хотя от Воронежа до Белгорода минут 20 лету, добираться некоторые пассажиры предпочти автобусом. А это – почти 4 часа езды. Но лучше долго ехать, чем дожидаться, в прямом значения этого слова, погоды. Большинство же осталось дожидаться отправки рейса из Воронежа обратно в Белгород при установлении благоприятной погоды. Кстати, в скором времени можно будет из Белгорода с комфортом добраться и поездом.

Сегодня, 18 ноября, за бортом, вернее, за окном, днем +6, сильная облачность, туман. Завтра дневная температура составит +5, а в среду +4 градуса тепла. Синоптики обещают во вторник и среду небольшой дождь. В четверг и пятницу днем температура опустится до -1 градуса, ночью будет -7. Но к выходным температура опять возвратится к плюсовой отметке. 22, 23 и 24 ноября белгородцев порадует ясная солнечная погода. И – никаких туманов!

ИСТОЧНИК KP.RU