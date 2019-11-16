В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников

16 Нояб. 10:35 2019-11-16T10:35:28+03:00

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В НИУ «БелГУ» пройдет региональный этап XVI всероссийского химического турнира школьников. Как и в предыдущие годы, химическая битва состоится на базе института фармации, химии и биологии.

Всероссийский химический турнир – это лично-командное состязание школьников 8-11 классов общеобразовательных и специализированных школ в умении решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения, аргументируя их в научных дискуссиях – химических вызовах. Организатором турнира является Новосибирский государственный университет. НИУ «БелГУ» выступает организатором регионального этапа в Белгородской области. Регистрация команд проходит на сайте турнира.

В ходе состязания команды школьников представят ответы на химические задачи. Лучшие команды и игроки будут награждены дипломами и призами, а также приглашены к участию в общем заочном турнире ВХТШ в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU