Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика

15 Нояб. 15:43 2019-11-15T15:43:40+03:00

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15 ноября – международный День переработки вторсырья. Экологи Лебединского ГОКа разделяют важность этого явления, и уверены переработка – самая здоровая и экологичная альтернатива привычному захоронению отходов. В этом году на предприятии было раздельно собрано свыше 25 тонн макулатуры и около 9 тонн пластика.

- Бумага, картон, газеты и журналы, полипропиленовая и полиэтиленовая тара в таком объеме могли оказаться на свалке, смешаться с мусором, и уже никогда не быть пригодными к переработке, но нет, – рассказала Наталья Черкащенко, главный эколог Лебединского ГОКа. – Отсортированное вторсырье даст новую жизнь полезным в быту и на производстве вещам. Нам, людям, очень важно соизмерить масштаб своего потребления с нагрузкой на природу и осознанно беречь ее ресурсы.