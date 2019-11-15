В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев

15 Нояб. 15:54 2019-11-15T15:54:03+03:00

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В Центре культурного развития Валуйского городского округа прошел праздник народных умельцев. Здесь были представлены выставки по 23-м направлениям декоративно-прикладного творчества - ковка, плетение из лозы, лоскутное шитье, народный костюм, бисер - всего и не перечесть. Некоторые поделки приняли участие в конкурсе на лучший Валуйский сувенир. Участники и гости праздника могли оценить понравившуюся работу мастера прямо в фойе, положив в барабан листочек с номером изделия.

В зале развернулись мастер-классы по разнообразным техникам: фойларт, текстильная кукла, квиллинг, бумагопластика, валяние, глиняная игрушка, батик, канзаши, вязание, макраме. Каждый час мастера сменяли друг друга. Подведением итогов Дня стало чествование лучших руководителей кружков домов ремесел и победителей конкурса на лучший Валуйский сувенир, сообщила пресс-служба округа.

ИСТОЧНИК KP.RU