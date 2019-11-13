2019-11-13T20:47:22+03:00
Общество

В Белгороде пластический спектакль «ЧеLOVEк» объединит классическую музыку и хип-хоп

Эпизод спектакля был создан в рамках фестиваля «Этажи»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.
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24 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии представят пластический спектакль «ЧеLOVEк», который объединит классическую музыку и хип-хоп хореографию. Постановка спектакля «ЧеLOVEк» — это совместная работа хип-хоп объединения «Четыре/Четверти» и музыкантов проекта ClassicUnderground. Эпизод спектакля был создан рамках молодёжного фестиваля искусств «Этажи» в 2018 году, и вот спустя год творческий союз готов представить полную версию программы.

В спектакле будет представлено два направления хип-хопа: паппинг и брейкинг в исполнении танцоровиз Белгорода, Киева и Москвы. В концерте примут участие Дарья Дробот, Лия Картузова, Игорь Дробот, Никита Савенков, Александр Ротанин, Алексей Гершевский.

Произведения Иоганна Баха и Альфреда Шнитке прозвучат в исполнении лауреата премии «Молодость Белгородчины» Глеба Мацевитого (виолончель) и Яны Сапсай (фортепиано).

«ЧеLOVEк»— это спектакль-эксперимент, встреча разных эпох, направлений и культур с размышлениями о вещах и темах, актуальных во все времена. Этот спектакль о каждом и о том, движет человеком, какой путь он выбираем. Страсти, слабости, пороки. То, чему легко поддаться. То, что склонны не замечать. То, что способно затягивать в бездну и манипулировать человеком… И в тот самый миг, когда кажется, что выхода нет, протягивает спасительную руку всеобъемлющая Любовь. Она преображает все вокруг, дарит гармонию и наполняет светом сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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