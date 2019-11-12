В автобусах Алексеевки появились памятки о световозвращающих элементах одежды

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-12T14:29:16+03:00

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В Алексеевке сотрудники ГИБДД разместили памятки о назначении и правильном использовании световозвращающих элементов в городских пассажирских автобусах. Во время разъяснительных бесед с пассажирами автобусов дорожные полицейские рассказывали о назначении ярких элементов на одежде человека, о правильном их использовании, об ответственности за их отсутствие в темное время суток вне населенных пунктов.

Сотрудники ГИБДД разъяснили не только принцип действия и виды световозвращающих элементов, но и правильность их размещения для обеспечения видимости пешехода водителям в темное время суток и в условиях ограниченной видимости как вне населенных пунктов, так и при переходе проезжей части в черте города.

ИСТОЧНИК KP.RU