2019-11-12T14:29:16+03:00
Общество

В автобусах Алексеевки появились памятки о световозвращающих элементах одежды

Дорожные полицейские напомнили ПДД пассажирам автобусов
Ирина ТАРАСОВА
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В автобусах Алексеевки появились памятки о световозвращающих элементах одежды. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа.В автобусах Алексеевки появились памятки о световозвращающих элементах одежды. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа.
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В Алексеевке сотрудники ГИБДД разместили памятки о назначении и правильном использовании световозвращающих элементов в городских пассажирских автобусах. Во время разъяснительных бесед с пассажирами автобусов дорожные полицейские рассказывали о назначении ярких элементов на одежде человека, о правильном их использовании, об ответственности за их отсутствие в темное время суток вне населенных пунктов.

Сотрудники ГИБДД разъяснили не только принцип действия и виды световозвращающих элементов, но и правильность их размещения для обеспечения видимости пешехода водителям в темное время суток и в условиях ограниченной видимости как вне населенных пунктов, так и при переходе проезжей части в черте города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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