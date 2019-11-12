Девочка из Старого Оскола выступила на сцене Большого театра

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-12T12:51:08+03:00

Карина Антипова из Старого Оскола выступила на сцене Большого театра. Скриншот видео. Фото: Скриншот с видео

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В Государственном академическом Большом театре Москвы состоялся юбилейный концерт, посвященный 90-летию легендарного композитора, Народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Среди более тысячи выдающихся музыкантов, исполнивших известные сочинения Александры Пахмутовой, в концерте приняла участие Карина Антипова, учащаяся детской музыкальной школы № 4 Старого Оскола.

Занимается с талантливой девочкой педагог Любовь Кристенко. Помимо пения, девочка играет на фортепиано. На большой сцене юная оскольчанка с 2014 года. В копилке ее творческих достижений победы на различных региональных, всероссийских и международных конкурсах, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

В составе трио финалистов телевизионного проекта «Синяя птица» Карина исполнила песню «Хорошие девчата». Концерт в режиме прямой трансляции вел телеканал «Россия 1».

ИСТОЧНИК KP.RU