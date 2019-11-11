Поезд «Москва – Белгород» на ходу потерял восемь вагонов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-11T17:34:07+03:00

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Сообщение пресс-службы Юго-Восточной железной дороги о том, что у поезда № 743 «Москва – Белгород» на ходу отцепилось 8 вагонов от основного состава, появилось на сайте компании в 1:37. Также сообщалось, что никто из пассажиров не пострадал. Но они прибыли на станцию с опозданием почти на 2 часа. При этом пассажиров поезда пришлось пересадить в оставшиеся вагоны и довезти до пункта назначения. Но пересаживаться пассажирам пришлось в кромешной тьме, шагая прямо по рельсам.

По предварительным данным, причиной ЧМ стали технические неисправности сцепки вагонов.

На месте «происшествия» работает транспортная полиция, которая проводит проверку. Но от комментариев по этому поводу отказывается. Отметим, что остановка поезда произошла на перегоне Беленихино-Сажное. График других поездов не был нарушен.

ОАО РЖД принесло свои извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU