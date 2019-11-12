2019-11-12T09:26:50+03:00
Общество

За порчу дорог в Белгородской области оштрафована жительница Иркутска

Перевозка крупногабаритных грузов обошлась предпринимательнице в 133 тысячи рублей штрафа
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области большегрузый транспорт строго соблюдает правила дорожного движения.В Белгородской области большегрузый транспорт строго соблюдает правила дорожного движения.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фирма иркутской предпринимательницы занималась перевозкой крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования. Подвел ее один из водителей, который на своем огромном КАМАЗе проигнорировал правила дорожного движения. И жительница Иркутска получила постановление, где сказано, что она виновна в порче дорог в Белгородской области и теперь должна выплатить местному Управлению автомобильных дорог сумму в размере 133 тысячи рублей.

Как выяснилось позже, вместо того, чтобы свернуть на специальную объездную дорогу для большегрузов, КАМАЗ продолжал двигаться по трассе общего пользования. И, конечно, после того, как по ней проехал тяжелый грузовик, дорога получила повреждения.

Отметим, что предпринимательница решила вначале проигнорировать постановление и не платить ущерб компании из Белгородской области. Но судебные приставы наложили запрет на регистрацию КАМАЗа с прицепом. Когда же и эти меры не заставили иркутянку выплатить 133 тысячи, со счетом должницы просто списали нужную сумму. Деньги поступили на счет УпрДора Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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