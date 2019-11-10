На Белгородчине в Новооскольском городском округе высажено 180 гектаров лесов

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-10T17:56:45+03:00

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Ежегодно в преддверии зимы жители Новооскольского городского округа приводят территории всех населенных пунктов в порядок, активно участвуют в различных мероприятиях экологического характера. В рамках экологического месячника высажены лесные культуры на площади 180 гектаров, из них на 55 гектарах созданы дубравы, собрано около 2 тонн семян дуба черешчатого, которые будут высеяны в Новооскольском лесопитомнике, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение экологического месячника организации, учреждения и предприятия округа, поселения, учебные учреждения, жители и волонтеры проводили масштабные акции по благоустройству и санитарной очистке территорий, многочисленные субботники. Жителями сельских и городской территорий округа выполнены работы по очистке от мусора парков, скверов, придомовых территорий, прибрежных зон, полос отвода автомобильных дорог, лесополос, а также территорий, прилегающих к лесному фонду.

ИСТОЧНИК KP.RU