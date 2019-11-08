2019-11-08T17:47:44+03:00
Общество

Белгородский ОМОН отмечает день рождения

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области отметили 26-ю годовщину со дня образования подразделения
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Больше четверти века бойцы отряда мобильного особого назначения плечом к плечу обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности в области и неспокойных регионах нашей страны. В эти дни сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области отметили 26-ю годовщину со дня образования подразделения.

Вплоть до настоящего времени сотрудники спецподразделения Росгвардии отправляются в командировки в горячие точки. Всего, за период с 1995 года по настоящее время отряд побывал в зоне вооруженного конфликта 74 раза.

За образцовое исполнение служебного долга, за мужество, самоотверженность и отвагу проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона, более 450 сотрудников спецподразделения награждены орденами и медалями. В ходе выполнения боевых задач 68 сотрудников отряда получили ранения и контузии различной степени тяжести.

Отметим, что только в текущем году отрядом выполнено более 750 заданий. Обеспечена безопасность порядка 75 массовых мероприятий различного уровня, выполнено более 680 задач по силовому сопровождению в оперативно-розыскных мероприятиях. С начала 2019 года сотрудники подразделения оказали содействие различным силовым структурам в задержании 72 подозреваемых, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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