Кто из белгородцев не успел, все же может выполнить нормативы ГТО!

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-08T17:12:38+03:00

10 ноября – резервный день для всех желающих

Изменить размер текста: A A

МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода для всех желающих запланировал резервный день по выполнению нормативов ГТО. Он пройдет 10 ноября на базе МАНОУ «Шуховский лицей» (бульвар Первого Салюта, д. 8) и МБУ «СШОР № 3» (бульвар Первого Салюта, д. 6).

Программа этого дня: 9:30-13:00 – стрельба из пневматической винтовки (тир); 10:00-13:00 – беговые нормативы (стадион); 10:00-13:00 – силовые нормативы (спортивный зал); 10:00-11:00 – плавание на 25, 50 метров (плавательный бассейн МБУ «СШОР № 3).

Напоминаем, что в бассейн обязательно нужно взять с собой сменную обувь, предметы личной гигиены, шапочку для плавания. Заранее записываться не нужно. При себе необходимо иметь документ о медицинском допуске, документ, удостоверяющий личность, а также знать свой УИН.

ИСТОЧНИК KP.RU