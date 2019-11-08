2019-11-08T17:12:38+03:00
Спорт

Кто из белгородцев не успел, все же может выполнить нормативы ГТО!

10 ноября – резервный день для всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЦ организационно-методического обеспечения ГТО Белгорода.Фото пресс-службы МЦ организационно-методического обеспечения ГТО Белгорода.
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МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода для всех желающих запланировал резервный день по выполнению нормативов ГТО. Он пройдет 10 ноября на базе МАНОУ «Шуховский лицей» (бульвар Первого Салюта, д. 8) и МБУ «СШОР № 3» (бульвар Первого Салюта, д. 6).

Программа этого дня: 9:30-13:00 – стрельба из пневматической винтовки (тир); 10:00-13:00 – беговые нормативы (стадион); 10:00-13:00 – силовые нормативы (спортивный зал); 10:00-11:00 – плавание на 25, 50 метров (плавательный бассейн МБУ «СШОР № 3).

Напоминаем, что в бассейн обязательно нужно взять с собой сменную обувь, предметы личной гигиены, шапочку для плавания. Заранее записываться не нужно. При себе необходимо иметь документ о медицинском допуске, документ, удостоверяющий личность, а также знать свой УИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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