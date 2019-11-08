В белгородской «Родине» откроется выставка «Ритмы цвета»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-08T16:29:00+03:00

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Выставочный зал «Родина» с 14 ноября предлагает вниманию белгородцев и гостей города персональную юбилейную выставку члена Союза художников России Юрия Данченко. На открытии выставки зрителям будет представлен биографический фильм о жизни и творчестве автора, а сам художник исполнит песни на слова белгородских поэтов под аккомпанемент гитары.

Художник работает в технике акварели, пастели, а также в области дизайна и художественного проектирования. За годы активной работы им созданы сотни графических и живописных произведений разных жанров, десятки художественных проектов интерьеров. Произведения Юрия Данченко украшают интерьеры общественных зданий Белгорода: Духовно-просветительский центр имени митрополита Макария, Музей боевой славы в школе №19 имени Казанцева, Зал нравственности и культуры, музей в Белгородском статистическом управлении, музей «Лошади» БелГАУ, Центр по изучению подвига новомученников Церкви Русской.

ПроизведенияЮрия Данченко находятся в коллекциях Белгородского государственного художественного музея, Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Липецкого областного художественного музея, Старооскольского художественного музея, в частных собраниях в России, Украины, Беларуси, Польши, Франции.

Выставка, которая откроется в «Родине», объединит в себе работы, созданные Юрием Данченко за последние 30 лет в мастерской и на пленэрных выездах. В экспозиции будут представлены произведения выполненные в техниках масла, акрила, пастели и акварели, в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, а также абстракции, выполненные в особой авторской технике. Продлится выставка до 8 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU