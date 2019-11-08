IV Всероссийский съезд сельских учителей проходит на Белгородчине
Съезд проводится Министерством просвещения России. В этом году в нем принимают участие более 400 педагогов, директоров образовательных учреждений, руководителей региональных и муниципальных органов власти из различных уголков нашей страны, а также 40 спикеров и экспертов в области образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.
Панельная дискуссия «Законодательные инициативы в сфере общего образования» состоялась в Разуменской средней общеобразовательной школе № 4 «Вектор Успеха». Перед началом дискуссии для всех гостей провели экскурсию по территории школы. Собравшимся рассказали о новых законодательных инициативах, касающихся питания школьников, отчетности учителей, профильной подготовки специалистов и многих других аспектов образования.
В этот день участников съезда принимало еще одно образовательное учреждение Белгородского района — Октябрьская СОШ имени героя России Чумака. Здесь состоялся круглый стол «О мерах поддержки школ с низкими образовательными результатами и работающими в сложных социальных условиях».
ИСТОЧНИК KP.RU