2019-11-08T14:40:11+03:00
Общество

IV Всероссийский съезд сельских учителей проходит на Белгородчине

В нем принимает участие более четырехсот педагогов
Ирина ТАРАСОВА
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IV Всероссийский съезд сельских учителей проходит на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаIV Всероссийский съезд сельских учителей проходит на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Съезд проводится Министерством просвещения России. В этом году в нем принимают участие более 400 педагогов, директоров образовательных учреждений, руководителей региональных и муниципальных органов власти из различных уголков нашей страны, а также 40 спикеров и экспертов в области образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Панельная дискуссия «Законодательные инициативы в сфере общего образования» состоялась в Разуменской средней общеобразовательной школе № 4 «Вектор Успеха». Перед началом дискуссии для всех гостей провели экскурсию по территории школы. Собравшимся рассказали о новых законодательных инициативах, касающихся питания школьников, отчетности учителей, профильной подготовки специалистов и многих других аспектов образования.

В этот день участников съезда принимало еще одно образовательное учреждение Белгородского района — Октябрьская СОШ имени героя России Чумака. Здесь состоялся круглый стол «О мерах поддержки школ с низкими образовательными результатами и работающими в сложных социальных условиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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