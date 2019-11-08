2019-11-08T15:44:06+03:00
Общество

Детскую игровую площадку построят в хуторе Бабка Белгородской области

Всего в рамках проекта будет освоено 100 000 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Детскую игровую площадку построят в хуторе Бабка Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаДетскую игровую площадку построят в хуторе Бабка Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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На территории хутора Бабка начаты работы по реализации проекта старосты населенного пункта Анны Курковой «Обустройство детской площадки в хуторе Бабка Валуйского городского округа». С администрацией Валуйского городского округа согласованы границы земельного участка для размещения детской площадки. На сходах сельчан ознакомили с планами по установке игрового оборудования. Всего в рамках проекта будет освоено 100 000 рублей - 75 000 рублей субсидировано из бюджета Белгородской области, 25 000 - средства местного бюджета, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

Узнав обо всем, жители включились в реализацию проекта и приняли активное участие в субботнике по наведению порядка на участке. Уже выполнены работы по первичной планировке грунта и выравниванию основания площадки.

До конца ноября ожидается выполнение полного комплекса работ по приобретению и установке детского игрового оборудования: горок, качелей, карусели; металлического ограждения по периметру площадки, размещению уличных скамеек и урн, оборудованию мини-зоны отдыха. Параллельно будут выполнены работы по озеленению площадки. Торжественное открытие назначено на начало декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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