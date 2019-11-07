Только за последние две недели санавиация спасла четырех белгородцев

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-07T14:13:07+03:00

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Экипаж вертолета МИ-8 и бригады медработников Станции скорой медицинской помощи области находятся на круглосуточном дежурстве и готовы в любой момент вылететь на экстренный вызов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородского региона. Только за последние две недели благодаря санавиации удалось спасти жизни четырем белгородцам. Две последние транспортировки в областной центр были выполнены из Алексеевского и Старооскольского городских округов.

Развитие санавиации стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Вертолет, который выполняет транспортировку пациентов, полностью оснащен оборудованием для диагностики, оказания необходимой медицинской помощи в полете.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Как подчеркнул фельдшер группы реанимации и интенсивной терапии Станции скорой медицинской помощи Белгородской области Сергей Емельяненко, «борт оборудован аппаратами ИВЛ, дефибриллятором, кислородом, далее аппарат для инфузий внутривенных капельных. Также есть и обычная аппаратура, то есть наша сумка – аппарат кардиограф».

ИСТОЧНИК KP.RU