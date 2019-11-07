В Белгородской области сотрудники МЧС спасли кошку и собаку

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-07T13:35:22+03:00

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Вчера утром, 6 ноября, жительница поселка Прохоровка обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что уже сутки в ветках высокого дерева мяукает кошка. Испуганное животное сняли с помощью трехколенной лестницы и передали в руки звонившей спасателям местной жительницы.

фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.

Еще одна просьба о помощи поступила вечером и тоже в Прохоровке. На этот раз в беде оказалась собака – она сильно запуталась в сетке футбольных ворот. На место происшествия приехали пожарные. Они сначала успокоили четвероногого, а потом аккуратно высвободили из сетки. Освобожденного пса забрала к себе звонившая спасателям женщина.

Подобные вызовы для сотрудников МЧС не редкость, и они обязательно приезжают на помощь братьям нашим меньшим, если на тот момент не требуется помощь людям.

Также ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» – 8 (4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU