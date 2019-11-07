2019-11-07T16:02:48+03:00
Общество

В Белгородском районе прошла мини-спартакиада памяти Виктора Ганзия

Соревнования на кубок памяти воина-интернационалиста прошли в Журавлевском сельском поселении
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском районе прошла мини-спартакиада памяти Виктора Ганзия. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе прошла мини-спартакиада памяти Виктора Ганзия. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
Изменить размер текста:

В минувшие выходные прошел традиционный митинг памяти и мини-спартакиада, посвященная подвигу отважного воина-интернационалиста. На мероприятие пришли многие жители и гости Журавлевки, чтобы возложить цветы к памятнику Виктора Ганзия, вспомнить истории о нем, почтить память минутой молчания и прочтением стихотворений

Виктор Ганзий был призван в ряды Вооруженных сил России в мотострелковую роту, которая вела боевые действия в горном районе Джелалабада. Солдаты выходили на господствующую высоту и попали под шквальный огонь противника. В бою 28 мая 1987 года Виктор погиб, получив смертельное ранение. Рядовой мотострелок был награжден орденом Красной Звезды посмертно.

В соревнованиях на кубок памяти воина-интернационалиста приняли участие школьники МОУ «Журавлевская СОШ» и МОУ «Отрадненская ООШ». Ребята испытали свои силы в волейболе, настольном теннисе, стрельбе и шахматах. Победителем мини-спартакиады стала Журавлевская средняя общеобразовательная школа. Всех ребят наградили почетными дипломами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24