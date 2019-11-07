В Белгородском районе прошла мини-спартакиада памяти Виктора Ганзия

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-07T16:02:48+03:00

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В минувшие выходные прошел традиционный митинг памяти и мини-спартакиада, посвященная подвигу отважного воина-интернационалиста. На мероприятие пришли многие жители и гости Журавлевки, чтобы возложить цветы к памятнику Виктора Ганзия, вспомнить истории о нем, почтить память минутой молчания и прочтением стихотворений

Виктор Ганзий был призван в ряды Вооруженных сил России в мотострелковую роту, которая вела боевые действия в горном районе Джелалабада. Солдаты выходили на господствующую высоту и попали под шквальный огонь противника. В бою 28 мая 1987 года Виктор погиб, получив смертельное ранение. Рядовой мотострелок был награжден орденом Красной Звезды посмертно.

В соревнованиях на кубок памяти воина-интернационалиста приняли участие школьники МОУ «Журавлевская СОШ» и МОУ «Отрадненская ООШ». Ребята испытали свои силы в волейболе, настольном теннисе, стрельбе и шахматах. Победителем мини-спартакиады стала Журавлевская средняя общеобразовательная школа. Всех ребят наградили почетными дипломами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU