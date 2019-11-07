В Белгороде «Лада Приора» столкнулась со «скорой»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-07T12:16:29+03:00

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По предварительным данным, вчера, 6 ноября, около 9 часов вечера 23-летний водитель «Лады Приоры» не пропустил на перекрестке улиц Губкина-Красноармейская машину скорой помощи с включенными специальными проблесковыми световыми и звуковыми сигналами. В результате автомобили столкнулись. Пострадали водитель «Луидор 2250В3» и два его пассажира, а также находившаяся в «Ладе» 22-летняя девушка. Они были доставлены в медучреждение.

Также вчера утром в Белгороде на проспекте Славы столкнулись «Опель Зафира» и «Пежо 308». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка «Пежо». Ее доставили в одну из больниц города с телесными повреждениями.

В Белгородском районе на 7-м км автодороги «Белгород - Шебекино - Волоконовка» 40-летний водитель «пятерки» сбил 16-летнего подростка. По предварительным данным, молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В Старом Осколе «Лада 111930» врезалась в припаркованный «КамАЗ 55111». По предварительным данным, водитель легковушки, ехавший на большой скорости, не справился с управлением. В результате столкновения он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU