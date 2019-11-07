С белгородца взыскали моральный вред в пользу пострадавших в ДТП

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-07T11:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств взыскали с белгородца – виновника ДТП, 600 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Пострадавший водитель и его пассажир получили по 400 и 200 тысяч рублей соответственно.

В результате выезда на встречную полосу произошло столкновение двух автомобилей на автодороге Белгород-Новый Оскол-Советское. Виновник ДТП был осужден за совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ. Но требования исполнительных документов в добровольный срок он не исполнил, поэтому судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Было установлено, что должник в настоящее время проживает в Республике Крым, а недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности находится в селе Стрелецком Белгородской области.

Руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок и жилой дом. Должник, получив акт описи и ареста имущества, все же нашел деньги и оплатил задолженность по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор в размере 42 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU