Где перекрыто движение в Старом Осколе

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-07T10:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С 7 по 17 ноября временно прекращено движение автомобильного транспорта по улице Матросова в районе домов №№ 12Б и 13 микрорайона Весенний. Здесь будет проводиться ремонт водопроводной сети МУП «Старооскольский водоканал». На время работ внесены изменения в схему движения маршрута № 16А «Автовокзал - Пушкарская школа - Матросова».

Как сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа, из пути следования маршрута будут исключены остановки: «МСЧ СГОК», «Весенний» и добавлена остановка: «Бульвар Дружбы» (автобусы будут объезжать зоны прекращения движения с улицы Матросова через Бульвар Дружбы и по проспекту Губкина).

ИСТОЧНИК KP.RU