2019-11-07T10:56:48+03:00
Общество

Где перекрыто движение в Старом Осколе

Временно прекращено движение автомобильного транспорта по улице Матросова
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Где перекрыто движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаГде перекрыто движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

С 7 по 17 ноября временно прекращено движение автомобильного транспорта по улице Матросова в районе домов №№ 12Б и 13 микрорайона Весенний. Здесь будет проводиться ремонт водопроводной сети МУП «Старооскольский водоканал». На время работ внесены изменения в схему движения маршрута № 16А «Автовокзал - Пушкарская школа - Матросова».

Как сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа, из пути следования маршрута будут исключены остановки: «МСЧ СГОК», «Весенний» и добавлена остановка: «Бульвар Дружбы» (автобусы будут объезжать зоны прекращения движения с улицы Матросова через Бульвар Дружбы и по проспекту Губкина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородском районе прошла мини-спартакиада памяти Виктора Ганзия
Новая детская площадка открылась в селе Иловка Белгородской области
Только за последние две недели санавиация спасла четырех белгородцев
В Белгородской области сотрудники МЧС спасли кошку и собаку
В Белгородской области столкнулись три автомобиля
В Шебекино появилась библиотека нового поколения
В Белгороде «Лада Приора» столкнулась со «скорой»
Сотрудники «Ростелекома» стали лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи
С белгородца взыскали моральный вред в пользу пострадавших в ДТП
Белгородские школьники узнают, что общего между "Лунной сонатой" и хип-хопом
Что выгоднее: работать на фондовом рынке или открыть депозит?
Белгородец расстрелял из пневматического пистолета обувной магазин и авто