2019-11-06T17:23:37+03:00
Происшествия

Белгородец расстрелял из пневматического пистолета обувной магазин и авто

31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец расстрелял из пневматического пистолета обувной магазин и авто.Белгородец расстрелял из пневматического пистолета обувной магазин и авто.Фото: "КП" Архив
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В дежурную часть отдела полиции № 1 сообщение о поврежденном окне в одном из обувных магазинов поступило ночью 3 ноября от сотрудников одного из частных охранных предприятий, сообщают в региональном УМВД. Выяснилось, что окно, а также припаркованный неподалеку автомобиль были повреждены пулей. А стрелял 31-летний мужчина, находящийся под градусом.

Было установлено, что ранее судимый мужчина сначала выстрелил по обувному магазину, а затем продолжил расстреливать стоявший рядом автомобиль.

В региональном УМВД сообщили, что в настоящее время проводят проверку по факту стрельбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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