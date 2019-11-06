Белгородец расстрелял из пневматического пистолета обувной магазин и авто

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-06T17:23:37+03:00

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В дежурную часть отдела полиции № 1 сообщение о поврежденном окне в одном из обувных магазинов поступило ночью 3 ноября от сотрудников одного из частных охранных предприятий, сообщают в региональном УМВД. Выяснилось, что окно, а также припаркованный неподалеку автомобиль были повреждены пулей. А стрелял 31-летний мужчина, находящийся под градусом.

Было установлено, что ранее судимый мужчина сначала выстрелил по обувному магазину, а затем продолжил расстреливать стоявший рядом автомобиль.

В региональном УМВД сообщили, что в настоящее время проводят проверку по факту стрельбы.

ИСТОЧНИК KP.RU