2019-11-05T12:04:28+03:00
Общество

В Новом Осколе впервые прошел Фестиваль зонтиков

Каждый зонтик был удостоен титула лучшего
Ирина ТАРАСОВА
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В Новом Осколе впервые прошел Фестиваль зонтиков. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаВ Новом Осколе впервые прошел Фестиваль зонтиков. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
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Идея о создании осеннего праздника появилась у музыкального руководителя городского детского сада №10 Александры Северьяновой. Воспитатели, родители и дети поддержали автора. Участие в фестивале приняли сразу пять возрастных групп, участники которых подготовили 33 модели рукотворных произведений искусства. Маленькие и большие, яркие и пёстрые, зонтики всех цветов радуги - результат совместного творчества родителей педагогов и детей, сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

«Фестиваль зонтиков» оказался примечателен не только оригинальными моделями. Дети с удовольствием играли, танцевали и декламировали стихотворения о главном виновнике события. Победителей на фестивале не оказалось, каждый зонтик был достоин титула лучшего. Главное, что благодаря этому мероприятию новооскольские семьи стали крепче и дружнее, ведь совместное творчество объединяет, а рукотворные шедевры еще долго будут считать семейной реликвией.

«Очень хотелось порадовать весь большой и дружный коллектив нашего детского сада, каким-то необычным, запоминающимся событием, которое сплотило бы общим делом и детей и родителей. Это нам удалось, ну а фантазии создателей фестивальных зонтиков могут позавидовать даже именитые модельеры. Сначала показы проходили в каждой группе, сегодня мы завершаем фестивальную неделю большим праздничным гала – концертом», — рассказала автор праздника Александра Северьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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