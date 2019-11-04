2019-11-04T16:39:28+03:00
Общество

Набережную у пруда и сквер торжественно открыли в Ракитянском районе Белгородчины

Комфортные объекты для отдыха жителей появились благодаря реализации Федерального проекта «Городская среда»
Ирина ТАРАСОВА
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В Ракитянском районе Белгородчины торжественно открыли набережную у пруда и сквер. Фото пресс-службы администрации Ракитянского районаВ Ракитянском районе Белгородчины торжественно открыли набережную у пруда и сквер. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района
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Первым шагом к строительству набережной стали наказы жителей района, полученные во время проведения избирательных кампаний последних лет. Ракитянцы давно хотели благоустроить берег пруда, сделать его популярным местом отдыха. Точкой отсчета стал 2018 год, когда в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был разработан дизайн общественного пространства «Благоустройство набережной в поселке Ракитное по улице Коммунаров» и в апреле 2019 года заключен контракт по благоустройству с подрядной организацией.

Как сообщает пресс-служба администрации Ракитянского района, на набережной построена входная зона, благоустроена беседка. Для молодоженов выполнен коридор из разноцветных колец «Совет да любовь», установлено «сердце», поставлены «скамьи примирения» и размещена фотозона. Обустроены пешеходные дорожки из плитки и автомобильная стоянка, построен причал. Для рыбалки сооружены мостики, благоустроен колодец, установлены малые архитектурные формы.

В сквере установлен красочный многофункциональный комплекс детских площадок, обновлены тротуарные дорожки, декорированы яркие цветники, клумбы и газоны

ИСТОЧНИК KP.RU

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